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Сегодня, 09:11

Два клуба Англии интересуются Серхи Роберто

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может стать игроком чемпионата Англии, сообщает Tribal Football.

По данным источника, в футболисте заинтересованы «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Интерес к хавбеку также проявляют «Интер» и «Жирона».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. С 1 июля он является свободным агентом. Его трансферная стоимость — 2,5 миллиона евро.

Серхи Роберто
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
ФК Вест Хэм Юнайтед
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