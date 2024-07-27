Два клуба Англии интересуются Серхи Роберто

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может стать игроком чемпионата Англии, сообщает Tribal Football.

По данным источника, в футболисте заинтересованы «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Интерес к хавбеку также проявляют «Интер» и «Жирона».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. С 1 июля он является свободным агентом. Его трансферная стоимость — 2,5 миллиона евро.