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30 марта 2025, 20:36

Два французских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Ахмата» Садулаеву

Лечи Садулаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», полузащитником «Ахмата» Лечи Садулаевым интересуются два французских клуба из середины турнирной таблицы лиги 1.

В пятницу, 28 марта генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров сообщал «СЭ», что в ближайшее время 25-летний россиянин подпишет новый контракт с командой, который будет действовать 4 года.

Нынешнее соглашение с игроком действует до конца июня 2025 года.

Садулаев — воспитанник «Ахмата». В сезоне-2024/25 хавбек забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах.

(Эли Швидлер)

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