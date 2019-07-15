Дунга прокомментировал возможное возвращение Неймара в "Барселону"

Бывший капитан и главный тренер сборной Бразилии Дунга высказался о возможном переходе Неймара из "ПСЖ" в "Барселону". Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский форвард некомфортно чувствует себя в парижском клубе и рассматривает возвращение в "Барсу", где выступал с 2013 по 2017 год.

- Главное, чтобы Неймар выбрал клуб, где будет счастлив и будет получать удовольствие от игры, - цитирует Terra Дунгу. - Болельщики не понимают, что бразильские игроки отличаются от еврепейских. Мы любим веселиться, получать удовольствие от игры