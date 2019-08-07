Друг Филиппа анонсировал скорый переход форварда в "Динамо". Видео

Друг нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа Тим Робертс опубликовал сторис с футболистом в своем Instagram.

Тим подарил 25-летнему форварду памятную фотографию под звуки русской народной музыки. Друг Филиппа также отметил на видео аккаунт московского "Динамо".

Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заплатить "Боруссии" от 18-20 миллионов евро за Филиппа.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт Максимиллиана с "шмелями" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Источник: "Динамо" интересуется форвардом дортмундской "Боруссии