Дриусси назвал причины сорвавшегося трансфера в «Ривер Плейт»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси 15 февраля во время прямого эфира в Twitch рассказал, почему не смог вернуться в «Ривер Плейт» во время последнего трансферного окна.

«Зенит» очень активно «вел» нападающего «Гремиу» Пепе, но тот отказался играть в России. Клуб не смог мне найти замену, поэтому возможный переход в «Ривер Плейт» сорвался. Травма Малкома? Она здесь не имеет никакого значения", — цитирует футболиста River SOYDeportes.

25-летний аргентинец в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

15 февраля аргентинские СМИ сообщили, что летом «Ривер Плейт» попытается выкупить футболиста.