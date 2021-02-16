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Дриусси назвал причины сорвавшегося трансфера в «Ривер Плейт»

07:26
Себастьян Дриусси. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Себастьян Дриусси. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси 15 февраля во время прямого эфира в Twitch рассказал, почему не смог вернуться в «Ривер Плейт» во время последнего трансферного окна.

«Зенит» очень активно «вел» нападающего «Гремиу» Пепе, но тот отказался играть в России. Клуб не смог мне найти замену, поэтому возможный переход в «Ривер Плейт» сорвался. Травма Малкома? Она здесь не имеет никакого значения", — цитирует футболиста River SOYDeportes.

25-летний аргентинец в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

15 февраля аргентинские СМИ сообщили, что летом «Ривер Плейт» попытается выкупить футболиста.

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