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Дрезденское «Динамо» арендовало Хушбауэра у «Славии»

17:40
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Полузащитник Йозеф Хушбауэр, принадлежащий «Славии», стал игроком «Динамо» (Дрезден), сообщает официальный сайт немецкого клуба. Стороны договорились об аренде.

Сообщается, что аренда рассчитана до конца сезона. У «Динамо» будет опция выкупа контракта.

29-летний чех в текущем сезоне провел 25 матчей за «Славию», в том числе пять в Лиге чемпионов, и забил шесть мячей. «Динамо» занимает последнее, 18-е место во второй бундеслиге.

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