Довбня покинул «Ротор»

Вратарь «Ротора» Александр Довбня покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.

33-летний голкипер договорился с клубом о досрочном расторжении контракта без выплаты компенсации.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Довбня провел 6 матчей, в которых пропустил девять мячей. Еще одну игру россиянин сыграл «на ноль».