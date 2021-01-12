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Довбня покинул «Ротор»

14:49
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Вратарь «Ротора» Александр Довбня покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.

33-летний голкипер договорился с клубом о досрочном расторжении контракта без выплаты компенсации.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Довбня провел 6 матчей, в которых пропустил девять мячей. Еще одну игру россиянин сыграл «на ноль».

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