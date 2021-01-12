Довбня покинул «Ротор»
14:49
Вратарь «Ротора» Александр Довбня покинул команду, сообщает клубная пресс-служба.
33-летний голкипер договорился с клубом о досрочном расторжении контракта без выплаты компенсации.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Довбня провел 6 матчей, в которых пропустил девять мячей. Еще одну игру россиянин сыграл «на ноль».
Довбня покидает «Ротор»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 12, 2021
Сегодня голкипер сообщил руководству клуба о своем намерении уйти из команды и написал заявление об уходе. Контракт был расторгнут по соглашению сторон и без компенсации.
Мы благодарим Сашу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/2zepp0UwtB
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю