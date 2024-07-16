Дортмундская «Боруссия» попытается подписать защитника «Манчестер Сити» Коуту

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «Манчестер Сити» Яном Коуту, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, немецкий клуб готов предложить 22-летнему бразильцу контракт до конца июня 2029 года.

Коуту провел два последних сезона в «Жироне» на правах аренды. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за испанскую команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.