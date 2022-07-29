Дортмундская «Боруссия» отказалась от подписания Алькасера

Дортмундская «Боруссия» не будет подписывать контракт с нападающим «Вильярреала» Пако Алькасером, сообщает Sky Sports. Руководству немецкого клуба было предложено подписать 28-летнего испанца, но оно ответило, что ищет игрока другого типа.

«Вильярреал» выставил Алькасер на трансфер. В связи с этим футболисту был предоставлен дополнительный отпуск. Кроме «Боруссии» форварда предлагали «Униону» и «Герте», так как сам игрок хотел бы вернуться в Германию.

В минувшем сезоне форвард провел 21 матч за «Вильярреал», забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.