Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:54

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании Браафа из «Манчестер Сити»

Читать «СЭ» в

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Джейденом Браафом, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до июня 2025 года.

19-летний голландец перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Брааф играл в составе молодежной команды «Манчестер Сити». Сезон-2020/21 вингер провел в аренде у «Удинезе», забив один гол в четырех матчах серии А.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартынович перейдет в «Рубин» на правах свободного агента

Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости