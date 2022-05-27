Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании Браафа из «Манчестер Сити»

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Джейденом Браафом, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до июня 2025 года.

19-летний голландец перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Брааф играл в составе молодежной команды «Манчестер Сити». Сезон-2020/21 вингер провел в аренде у «Удинезе», забив один гол в четырех матчах серии А.