Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании Браафа из «Манчестер Сити»
Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Джейденом Браафом, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с футболистом рассчитан до июня 2025 года.
19-летний голландец перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Брааф играл в составе молодежной команды «Манчестер Сити». Сезон-2020/21 вингер провел в аренде у «Удинезе», забив один гол в четырех матчах серии А.
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