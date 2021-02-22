Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть Исака из «Реал Сосьедада»

Нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак может вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает Todofichajes.com.

По информации источника, 21-летний нападающий пришел в испанский клуб из «Боруссии» в 2019 году за 6,5 миллионов евро. У дортмундцев осталось право выкупа шведа за 30 миллионов евро. Также за футболистом следит «Милан».

21 февраля Исак сделал хет-трик в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (4:0). Всего форвард забил 12 мячей в 20 играх примеры.