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Дольберг сменил «Аякс» на «Ниццу»

14:23
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Датский нападающий Каспер Дольберг покинул «Аякс» и стал игроком «Ниццы», сообщает официальный сайт французского клуба. Детали сделки не указаны.

21-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Аякс» и забил один мяч. В прошлом сезоне он в 39 матчах забил 12 мячей при шести голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/

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