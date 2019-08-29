Дольберг сменил «Аякс» на «Ниццу»
14:23
Датский нападающий Каспер Дольберг покинул «Аякс» и стал игроком «Ниццы», сообщает официальный сайт французского клуба. Детали сделки не указаны.
Bienvenue chez toi, @Dolbergofficial ???— OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2019
?? https://t.co/OjVDTQAEhu pic.twitter.com/RPHQNZPZFZ
21-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Аякс» и забил один мяч. В прошлом сезоне он в 39 матчах забил 12 мячей при шести голевых передачах.
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