Гунько — о срыве трансфера Маслова в «Урарту»: «Амарал посчитал нужным оставить его в команде»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» объяснил, почему защитник «Спартака» Павел Маслов не перешел в армянский клуб прошлой зимой.

«По Маслову у нас было общение прошлой зимой со «Спартаком». На тот момент спортивный директор Томаш Амарал посчитал нужным тормознуть этот вариант для Маслова и оставить его в команде. По другим футболистам общения не было», — сказал Гунько «СЭ».

Маслов, принадлежащий «Спартаку», проводит нынешний сезон в аренде в «Сочи».