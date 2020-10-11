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Дмитрий Гунько: «Мозес — это не история с Шюррле. Думаю, он сможет адаптироваться к РПЛ»

17:10
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Бывший тренер системы «Спартака» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитник «Челси» Виктора Мозеса в московский клуб.

«Думаю, он сможет адаптироваться к российскому чемпионату, — сказал Гунько. — Понятно, что это футболист высокого уровня с определенным набором качеств, которые, как мне кажется, там будет судить по течению игры Тедеско. Если говорить о риске повторения истории с Шюррле, то, мне кажется, это вообще две разные истории. Если вообще говорить о трансферах, то всегда есть какой-то риск. Посмотрим, как будет проявлять себя футболист, но мотивация для этого у него есть».

По данным «СЭ», «Спартак» договорился об аренде до конца сезона 29-летнего нигерийца с правом выкупа. (Екатерина Звенигородская)

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