Дмитрий Гунько: «Мозес — это не история с Шюррле. Думаю, он сможет адаптироваться к РПЛ»
Бывший тренер системы «Спартака» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитник «Челси» Виктора Мозеса в московский клуб.
«Думаю, он сможет адаптироваться к российскому чемпионату, — сказал Гунько. — Понятно, что это футболист высокого уровня с определенным набором качеств, которые, как мне кажется, там будет судить по течению игры Тедеско. Если говорить о риске повторения истории с Шюррле, то, мне кажется, это вообще две разные истории. Если вообще говорить о трансферах, то всегда есть какой-то риск. Посмотрим, как будет проявлять себя футболист, но мотивация для этого у него есть».
По данным «СЭ», «Спартак» договорился об аренде до конца сезона 29-летнего нигерийца с правом выкупа. (Екатерина Звенигородская)
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