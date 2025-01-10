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Черышев: «Угальде надо понять, надо в «ПСЖ» ехать или нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» Манфреда Угальде в «ПСЖ».

«ПСЖ» интересуется не просто игроками, а элитой. Им нужны футболисты самого высокого уровня. Забивные нападающие всегда в цене, поэтому Угальде, как лучшим бомбардиром РПЛ, могут интересоваться. Ему надо понять, надо туда ехать или нет.

Французский чемпионат сложный, уровень выше нашего, я считаю. Там такие гренадеры в обороне выступают! Из-за этого у него могут возникнуть большие проблемы. Ему будет не так просто. Забивать столько, сколько в России, он не сможет», — цитирует Legalbet Черышева.

Источник: Legalbet
Манфред Угальде
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Черышев
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