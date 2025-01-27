Дмитрий Андреев назвал возможный переход Сулейманова в «Канзас Сити» положительным сигналом

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил возможный переход российского полузащитника греческого «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Канзас Сити».

«Для меня MLS — хорошая лига. Там много достойных футболистов, — приводит Legalbet слова Андреева. — Думаю, этот переход — точно шаг вперед. Всегда можно уехать в более статусный клуб, но существует много обстоятельств: окружение, отношение к себе, к футболу. Есть еще финансовая сторона. Тут уже у него надо узнавать, какие у него варианты в Европе, что у него на столе? Пофантазировать можно на любую тему, если Сулейманов перейдет в этот клуб, то это плюс. С момента начала специальной военной операции с переходами было вообще грустно — никого не брали. Сейчас есть положительная динамика. Это положительный сигнал, что спустя какое-то время для нас международные турниры станут доступны. Хочется в это верить».

По информации источника, Сулейманов — одна из главных трансферных целей «Канзаса», клуб MLS готов заплатить от 2 до 2,5 миллиона долларов.

25-летний Сулейманов — воспитанник академии «Краснодара». С сентября 2023 года футболист выступает за «Арис». В нынешнем сезоне вингер провел 14 матчей во всех турнирах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 1,8 миллиона евро.