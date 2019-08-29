«Дижон» арендовал нападающего «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Стефи Мавидиди продолжит карьеру в «Дижоне». Французский клуб взял 21-летнего англичанина в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «Дижона».

Мавидиди получал футбольное образование в школах «Арсенала» и «Чарльтона». За молодежную команду «Юве» форварда в прошлом сезоне забил 7 голов в 36 матчах.

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