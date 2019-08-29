«Дижон» арендовал нападающего «Ювентуса»
18:47
Нападающий «Ювентуса» Стефи Мавидиди продолжит карьеру в «Дижоне». Французский клуб взял 21-летнего англичанина в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «Дижона».
Мавидиди получал футбольное образование в школах «Арсенала» и «Чарльтона». За молодежную команду «Юве» форварда в прошлом сезоне забил 7 голов в 36 матчах.
? ??OFFICIEL : Stephy Mavididi est pr?t? avec option d'achat par la @juventusfc— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 29, 2019
Les d?tails ??https://t.co/BWAlXOJuae#Mercato #WelcomeStephy pic.twitter.com/TryG1Jxqt2
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