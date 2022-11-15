Директор «Наполи» заявил, что клуб мог подписать Холанна

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал, что итальянский клуб мог подписать Эрлинга Холанна.

«О чем я сожалею? Холанн. Мы завершили переговоры с «Ред Булл Зальцбургом», договорившись о трансфере за 25 миллионов евро. Но Холанн выбрал «Боруссию» из Дортмунда. Тогда мы ставили Холанна и Осимхена на первое место в нашем шорт-листе, мы видели их равнозначными. Когда вариант с Холанном сорвался, мы переключились на Виктора», — сказал Джунтоли Tutto Napoli.

В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три голевые передачи. На данный момент Холанн является самым дорогим игроком по данным портала Transfermarkt. Его стоимость — 170 миллионов евро.