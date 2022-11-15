Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

15 ноября, 15:15

Директор «Наполи» заявил, что клуб мог подписать Холанна

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал, что итальянский клуб мог подписать Эрлинга Холанна.

«О чем я сожалею? Холанн. Мы завершили переговоры с «Ред Булл Зальцбургом», договорившись о трансфере за 25 миллионов евро. Но Холанн выбрал «Боруссию» из Дортмунда. Тогда мы ставили Холанна и Осимхена на первое место в нашем шорт-листе, мы видели их равнозначными. Когда вариант с Холанном сорвался, мы переключились на Виктора», — сказал Джунтоли Tutto Napoli.

В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три голевые передачи. На данный момент Холанн является самым дорогим игроком по данным портала Transfermarkt. Его стоимость — 170 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Тотьмянина получила травму на «Ледниковом периоде»: конек партнера задел ее колено
Скандалы Роналду, магия Хвичи и рывок «Арсенала»: события осени в еврофутболе
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду может перейти в «Баварию»

«Реал» планирует бесплатно подписать Павара
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости