Директор "Фламенго" заявил, что или Жемерсон, или Сапата точно пополнит команду

Директор "Фламенго" Маркос Браз сообщил, что клуб ведет переговоры о переходе защитников Жемерсона ("Монако") и Кристиана Сапаты ("Милан"). Он уверен, что один из этих футболистов будет выступать за "Фла".

- Не буду врать, мы ведем переговоры с Жемерсоном и Сапатой, - цитирует функционера GloboEsporte. - Один из них точно перейдет в "Фламенго".

32-летний Кристиан Сапата в прошедшем сезоне провел 20 матчей за "Милан" и забил один мяч. Контракт истекает летом 2019 года. 26-летний Жемерсон в 35 матчах за "Монако" сделал один результативный пас. Его контракт заканчивается летом 2020 года.