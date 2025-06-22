Футбол
22 июня, 13:55

Деку: «Нико Уильямс хочет перейти в «Барселону». Мы попробуем его подписать»

Руслан Минаев

Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Атлетиком» о переходе форварда Нико Уильямса.

«Да, Нико Уильямс хочет перейти в «Барселону». А мы попробуем его подписать. Нико, как и другие игроки, проявляет огромное желание [выступать за «Барселону»]. И если все сложится, мы точно попробуем оформить сделку», — цитирует Деку La Vanguardia.

Нико Уильямс.«Барселона» снова идет за Нико Уильямсом. Хватит ли денег на трансфер?

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с 22-летним игроком о контракте до 2031 года.

Уильямс выступает за «Атлетик» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на его счету 11 голов и 7 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Нико Уильямс
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
