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Динамовец Грулев уходит в аренду в «Нижний Новгород»

18:59
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По данным «СЭ», «Динамо» отдает полузащитника Вячеслава Грулева в аренду «Нижнему Новгороду» до конца текущего сезона. Бумаги должны быть подписаны в ближайшее время.

20-летний футболист молодежной сборной России в нынешнем чемпионате провел за бело-голубых 10 матчей, однако в последнее время практически не выходил на поле.

Главный тренер нижегородцев Роберт Евдокимов заинтересован в футболисте, так что он должен получить серьезную игровую практику в ФНЛ. Волжане идут на 11-м месте, однако рассчитывают в весенней части побороться за место в зоне стыковых матчей. (Константин Алексеев)

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