08:42 | Футбол — Трансферы

"Динамо" Загреб отказалось от предложения "МЮ" продать Ольмо за 25 миллионов евро

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Загребское "Динамо" ответило отказом на запрос "Манчестер Юнайтед" о трансфере нападающего Даниэля Ольмо.

Как информирует Sportske Novosti, "МЮ" предложил за игрока 23,5 миллиона фунтов (25 миллионов евро). Также игроком интересуются "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Бавария".

21-летний испанец в текущем сезоне провел три матча за "Динамо", забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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