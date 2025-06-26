Футбол
26 июня, 00:24

«Динамо» возобновило переговоры с «Фламенго» по Карраскалю

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», переговоры между «Динамо» и «Фламенго» по переходу Хорхе Карраскаля в бразильский клуб, которые на некоторое время приостанавливались, возобновлены.

Главный вопрос — гарантии перевода средств на счет московского клуба. Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Фламенго» предлагает бело-голубым за Карраскаля 12 миллионов евро вместе с бонусами. Сейчас 27-летний колумбиец находится на родине.

Действующий контракт Карраскаля с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 колумбиец забил 8 голов и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.

Хорхе Карраскаль
