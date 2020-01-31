«Динамо» ведет переговоры с защитником «Гамбурга»

Сегодня защитник сборной Греции Кирьякос Пападопулос может стать игроком московского «Динамо», утверждает на своей странице в Twitter журналист греческого телеканала Sport 24 Димитрис Самолис. По словам источника, 27-летний игрок «Гамбурга»? уже прилетел в Москву, чтобы обсудить последние детали контракта.

В этом сезоне Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча.