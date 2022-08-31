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Сегодня, 18:19

«Динамо» претендует на защитника сборной Израиля

Читать «СЭ» в
Эли Даса.
Фото ФК «Витесс»

Защитник Эли Даса может продолжить карьеру в России, сообщает портал one.co.il.

По сведениям источника, на 29-летнего игрока сборной Израиля претендует «Динамо». Сообщается, что московский клуб обратился к игроку с контрактным предложением.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года Даса стал свободным агентом.

Эли Швидлер

Эли Даса
ФК Витесс
ФК Динамо (Москва)
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