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22 июля 2025, 20:34

Источник: «Динамо» поборется с АЗ за форварда «Маккаби» Патати

«Динамо» поборется с АЗ за форварда «Маккаби» Патати
Уэсли Патати (в центре).
Фото Global Look Press

«Динамо» проявляет интерес к нападающему тель-авивского «Маккаби» Уэсли Патати, утверждает ynet.co.il.

По данным источника, на 21-летнего бразильца также претендует нидерландский АЗ. По данным источника, клуб из Алкмара предложил за игрока 5 миллионов евро, а бело-голубые готовы отдать за него еще больше.

«Маккаби» рассчитывает сохранить футболиста, однако форвард требует поднять ему зарплату. Клуб готов пойти навстречу бразильцу, но может продать его в случае, если вылетит из квалификации Лиги чемпионов.

Патати выступает за «Маккаби» с сентября 2024 года, он забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.

(Эли Швидлер)

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ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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