«Динамо» объявило о трансфере Моро

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с хорватским полузащитником Николо Моро.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне в составе загребского «Динамо» 22-летний Моро провел 28 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее стало известно, что его вызвали в состав молодежной сборной Хорватии на отборочные матчи Евро-2021.