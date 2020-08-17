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«Динамо» объявило о трансфере Моро

17:25
Николо Моро перешел в «Динамо». Фото ФК «Динамо»
Николо Моро перешел в «Динамо». Фото ФК «Динамо»
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Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с хорватским полузащитником Николо Моро.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне в составе загребского «Динамо» 22-летний Моро провел 28 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее стало известно, что его вызвали в состав молодежной сборной Хорватии на отборочные матчи Евро-2021.

Дополнительная информация:

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