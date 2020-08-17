«Динамо» объявило о трансфере Моро
17:25
Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с хорватским полузащитником Николо Моро.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на пять лет.
В прошлом сезоне в составе загребского «Динамо» 22-летний Моро провел 28 матчей, в которых забил два мяча.
Ранее стало известно, что его вызвали в состав молодежной сборной Хорватии на отборочные матчи Евро-2021.
А мы знаем. Добро пожаловать, Никола! ? pic.twitter.com/xIx6I6fLaa— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 17, 2020
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