«Динамо» не делало предложений Ведрану Чорлуке

По информации «СЭ», «Динамо» не делало никаких предложений защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке. 35-летний футболист 31 марта заявил, что покинет железнодорожников по окончании сезона-2020/21.

Ранее, 8 марта, «Чемпионат» сообщил, что Чорлука может перейти в «Динамо» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. В среду в Telegram-канале «Ложа прессы» появилась информация, что бело-голубые предложили хорватскому игроку контракт на два года с зарплатой в 1,2 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Чорлука провел 24 матча за «Локо», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Он выступает за москвичей с 2012 года. Вместе с нынешним клубом он трижды выигрывал Кубок России.

(Константин Алексеев)

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