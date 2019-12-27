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«Динамо» не боролось за Игнатьева

19:35
Иван Игнатьев (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Игнатьев (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», вариант с приглашением футболиста «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Динамо» довольно быстро отпал. 20-летнего нападающего, который близок к переходу в «Рубин», предлагали бело-голубым, которые находятся в поиске забивного форварда, однако московский клуб не стал вступать в переговоры по двум причин.

Иван Игнатьев (№17).Игнатьев в «Рубине»? Это хорошая сделка для всех

Во-первых, сумма трансфера весьма высока — 7-8 миллионов евро. Во-вторых, «Динамо» нужен нападающий, на которого можно рассчитывать прямо сейчас — уже с 29 февраля, когда команда Кирилла Новикова встретится со «Спартаком». Игнатьев — без сомнений, очень одаренный форвард, с высоким потенциалом, но пока нельзя говорить, что это уже состоявшийся футболист. Сможет ли он выйти на серьезный уровень — зависит не столько от команды, сколько от самого Ивана и его окружения. (Константин Алексеев)

Источник: форвард «Краснодара» Игнатьев близок к переходу в «Рубин»

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