Димитар Бербатов: "У английских клубов есть деньги на Бэйла"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что полузащитник "Реала" Гарет Бэйл должен вернуться в Англию. По его словам, клубы из премьер-лиги могут найти деньги на приобретение валлийца.

– Считаете Бэйла дорогим? Клубы в Англии не страдают от таких проблем, у них есть деньги, – цитирует A Bola Бэйла. – Если топ-клуб этого захочет, он найдет нужные средства. Необходимо только понять, куда именно Бэйл пойдет. Его критикуют в "Реале", и это несправедливое отношение. Они не ценят замечательного игрока, которого имеют. Он вернется в Англию, где к его стилю игры привыкли.