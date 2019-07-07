Диегу Коста может уйти из "Атлетико" в "Эвертон"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает Daily Mail. В приобретении 30-летнего форварда заинтересован владелец команды Фахрад Мошири.

Испанец уже играл в Англии в составе "Челси" с 2014 по 2017 год, куда перешел как раз из "Атлетико". На его счету в составе лондонцев 120 матчей и 59 голов во всех турнирах. В мадридский клуб он вернулся летом 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 19 матчей и 5 голов во всех турнирах. Он был дисквалифицирован на 8 игр ла лиги за оскорбление арбитра.

Этим летом "Атлетико" купил за 126 миллионов у "Бенфики" форварда Жоау Феликса.