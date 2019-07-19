Диегу Коста может перейти из "Атлетико" в "Фенербахче". Но есть проблема

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста может продолжить карьеру в "Фенербахче", сообщает AS. Стамбульцы уже сделали запрос о трансфере игрока.

При этом "Фенербахче" отпугивает высокая зарплата форварда - сейчас он получает 7,5 миллиона евро в год. Клуб рассматривает вариант аренды Косты, при которой часть зарплаты будет платить "Атлетико".

В прошедшем сезоне Диегу Коста отметился 5 голами и 5 передачами в 21 матче во всех турнирах. В апреле он был дисквалифицирован на 8 матчей ла лиги за оскорбление арбитра в матче против "Барселоны" (0:2).