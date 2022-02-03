Диего Коста может перейти в «Фенербахче»

Форвард Диего Коста может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, агент 33-летнего испанца предложил услуги своего клиента «Фенебрахче». Футболист готов подписать контракт на полтора года.

Ранее «Салернитана» передумала заключать контракт с Костой.

17 января Коста покинул «Атлетико Минейро». В составе команды форвард забил 5 голов в 19 матчах, а также стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.