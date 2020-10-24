Дибала приостановил переговоры о продлении контракта из-за интереса «Челси»
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, на 26-летнего аргентинца претендует «Челси», который готов предложить 80-100 миллионов евро, а самому игроку зарплату в 10 миллионов евро. В связи с интересом лондонского клуба переговоры о продлении контракта с Дибалой приостановились.
В текущем сезоне Дибала провел один матч в Лиге чемпионов, выйдя на замену.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.