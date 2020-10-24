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Дибала приостановил переговоры о продлении контракта из-за интереса «Челси»

13:52
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 26-летнего аргентинца претендует «Челси», который готов предложить 80-100 миллионов евро, а самому игроку зарплату в 10 миллионов евро. В связи с интересом лондонского клуба переговоры о продлении контракта с Дибалой приостановились.

В текущем сезоне Дибала провел один матч в Лиге чемпионов, выйдя на замену.

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