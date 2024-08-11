Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:55

Дибала отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии, который был готов платить игроку 25 миллионов евро в год

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отказался переходить в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

Команда предложила 30-летнему аргентинцу контракт до конца июня 2028 года с зарплатой в 25 миллионов евро в год. Футболист не захотел переезжать в Саудовскую Аравию и решил остаться в «Роме».

Дибала выступает за «Рому» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 16 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт аргентинца с римлянами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

0
Читайте также
Бойцы ММА Марина Мохнаткина и Сергей Спивак ждут ребенка
Eurosport указал Львов русским городом в профиле украинской гимнастки Высочанской
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
Гладков рассказал, что ВСУ насильственно удерживали двух жителей села Пороз
Глава МВД Сербии назвал число принявших участие в протестах в Белграде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» подписала контракт с азербайджанским голкипером Тагизаде
Новости
RSS RSS
Все новости