Дибала отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии, который был готов платить игроку 25 миллионов евро в год

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отказался переходить в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

Команда предложила 30-летнему аргентинцу контракт до конца июня 2028 года с зарплатой в 25 миллионов евро в год. Футболист не захотел переезжать в Саудовскую Аравию и решил остаться в «Роме».

Дибала выступает за «Рому» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 16 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт аргентинца с римлянами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.