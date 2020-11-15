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Дибала не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и перейдет в «Манчестер Юнайтед»

08:14
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 26-летний аргентинец переберется на Туманный Альбион уже этим летом, чтобы итальянцы смогли заработать хоть какую-то сумму. Действующее соглашение форварда со «старой синьорой» истекает в июле 2022 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Атлетико».

В текущем сезоне Дибала провел за туринский клуб три матча в серии А.

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