Дибала не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и перейдет в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 26-летний аргентинец переберется на Туманный Альбион уже этим летом, чтобы итальянцы смогли заработать хоть какую-то сумму. Действующее соглашение форварда со «старой синьорой» истекает в июле 2022 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Атлетико».
В текущем сезоне Дибала провел за туринский клуб три матча в серии А.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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