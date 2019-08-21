Дибала может заменить Неймара в «ПСЖ»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «ПСЖ», сообщают французские СМИ.

По информации L'Equipe, переход может состояться, если парижский клуб покинет Неймар. «Ювентус» готов рассмотреть варианты в том числе и с обменом на другого футболиста + деньги.

25-летний Пауло Дибала в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Юве» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр