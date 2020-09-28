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Диавара может перейти в «Арсенал»

19:43
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Защитник «Ромы» Амаду Диавара может стать игроком «Арсенала», сообщает CalcioMercato.

По данным источника, лондонцы готовы заплатить за 23-летнего гвинейца 35 миллионов евро.

В матче 1-го тура серии А из-за Диавара «Роме» было засчитано техническое поражение в игре с «Вероной» (0:0). Защитник не был внесен в заявку основной команды и не мог находиться на поле, а он провел все 90 минут.

В прошлом сезоне Диавара провел за основной состав 31 матч и забил 1 гол во всех турнирах.

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