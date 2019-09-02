Диань стал игроком «Брюгге». Им интересовался «Спартак»

Нападающий «Галатасарая» Мбай Диань продолжит карьеру в «Брюгге». Бельгийский клуб арендовал 27-летнего сенегальца с последующим правом выкупа, сообщает официальный сайт «Брюгге».

Ранее в турецких СМИ появлялась информация, что на Дианя претендует «Спартак». Трансфер игрока оценивался в 9 миллионов евро. Сам футболист хотел зарабатывать в России 3,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне форвард играл за «Касымпашу» — 36 матчей, 31 гол, четыре ассиста.

?? Daarnaast kwamen Club en @GalatasaraySK tot een huurovereenkomst voor Mbaye Diagne. De Senegalees wordt gehuurd met aankoopoptie! #BienvenueMbaye pic.twitter.com/IldZoBK2H9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 2, 2019

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