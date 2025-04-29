Футбол
29 апреля, 02:19

«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры с Погба

Евгений Козинов
Корреспондент
Поль Погба.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в МЛС.

По информации The Washigton Post, «Ди Си Юнайтед» уже несколько месяцев ведет переговоры о контракте с 32-летним французом. Генеральный директор клуба Джейсон Левиен провел несколько бесед с агентами Погба и один раз встречался лично с игроком, у которого есть дом в Майами.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года.

1 декабря 31-летний француз стал свободным агентом, так как «Ювентус» расторг контракт с игроком по взаимному согласию сторон.

Поль Погба.«Ювентус» попрощался с отбывающим дисквалификацию Погба. Какой клуб теперь возьмет его?
Поль Погба
