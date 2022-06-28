Ди Мария в одном шаге от перехода в «Ювентус»

Форвард Анхель Ди Мария близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, переговоры по окончательным деталям контракта с 34-летним аргентинцем продолжатся на этой неделе, чтобы завершить сделку как можно скорее. Для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри форвард является приоритетной целью.

Ранее сообщалось, что Ди Мария подпишет однолетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год плюс бонусы и опция продления на следующий год.

В прошлом сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.