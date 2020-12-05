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Ди Мария может перейти в «Ювентус» или «Милан»

03:28
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Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария хочет сменить команду в зимнее трансферное окно. По информации Calciomercato, агент ведет переговоры с «Миланом» и «Ювентусом».

Ранее появилась информация, что аргентинец хочет получать больше игрового времени.

В этом сезоне 32-летний аргентинец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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