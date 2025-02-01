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Сегодня, 16:18

Ди Марцио: «Спартак» близок к трансферу Илича из «Торино» за 16 миллионов

Камила Абдурахманова
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Появились новые подробности по переговорам между «Торино» и «Спартаком» по Иличу.

Трансфер между двумя сторонами находится на продвинутой стадии завершения. Сделка должна составить около 16 миллионов евро.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: Ди Марцио
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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