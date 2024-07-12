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Сегодня, 09:21

Ди Марцио: «Атланта» договорилась с «Аталантой» по переходу Миранчука

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» и «Атланта» из МЛС договорились о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сам 28-летний россиянин еще не принял окончательного решения о своем будущем.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» хочет получить за полузащитника 15 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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