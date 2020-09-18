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Дэвид Мойес: «У «МЮ» уже был готов вертолет, готовый забрать Бэйла из «Тоттенхэма»

20:34

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал, как в 2013 году клуб был близок к покупке Гарета Бэйла у «Тоттенхэма». В результате валлиец перешел в «Реал» за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.

— Мы уже собирались увести его в «Манчестер Юнайтед» и были очень близки к этому до того, как он ушел в «Реал». Думаю, у нас уже был готов вертолет, готовый забрать его. Мне кажется, наше предложение было более высоким, — цитирует Sky Sports Мойеса.

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