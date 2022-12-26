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Мойес — о возможном уходе Райса: «Мы не можем себе позволить просто сдаться и отпустить его»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал возможный уход полузащитника команды Деклана Райса. Ранее сообщалось, что Райс хочет перейти в «Ливерпуль».

«Он хочет побеждать. Мы не можем себе позволить просто сдаться и позволить Деклану покинуть клуб. Мне это даже нравится, потому что он хочет бросить себе вызов, хочет играть в больших матчах и быть топ-игроком», — приводит слова Мойеса журналист Фабрицио Романо.

Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел за английскую команду 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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