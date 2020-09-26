Дест станет игроком «Барселоны» в начале недели

«Барселона» и «Аякс» договорились по защитнику Серджино Десту. По информации Cope, каталонский клуб рассчитывает завершить подписание 19-летнего игрока в понедельник или вторник.

Ранее стало известно, что за игрока будут выплачены 20 миллионов евро. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонуса.

На счету американца 2 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Деста в 18 миллионов евро.