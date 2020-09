«Дерби» подписал польского защитника

Защитник «Леха» Камиль Юзвяк стал игроком «Дерби Каунти», сообщает сайт английского клуба.

22-летний поляк подписал с «баранами» четырехлетний контракт. «Лех» за Юзвяка получил компенсацию в размере 5 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Польши Юзвяк провел два матча.

This is Kamil J??wiak ??



The Poland international joins the Rams on a four-year deal from @LechPoznan ??#WitamyJozwiak