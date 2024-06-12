Лахтер: «Если «ПСЖ» берет Сафонова, то он им нужен. Для чего — это другой вопрос»

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если «ПСЖ» берет Сафонова, то он им нужен. Для чего — это другой вопрос. С точки зрения логики тяжело понять. В «ПСЖ» что-то знают и разглядели в Матвее вратаря. Надеюсь, что переход состоится. Готов ли Сафонов к такому уровню? Это надо спрашивать у Матвея. Во Франции уровень чемпионата выше, скорости другие, у вратаря более широкий диапазон действий, ответственности и функций.

У него есть опыт международных матчей. С учетом количества матчей «ПСЖ», а у них очень интенсивный игровой график: чемпионат, Кубок Франции, еврокубки и игры сборной, наверняка Доннарумме будут давать возможность восстановиться. Тут уже все в руках у Матвея: если сможет зацепиться, то пободается, а если не сможет, то посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Metaratings.ru Лахтера.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.