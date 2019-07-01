Денис Суарес перешел в "Сельту"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес стал игроком "Сельты", сообщает официальный Twitter галисийского клуба.
ISTO— RC Celta (@RCCelta) 30 июня 2019 г.
VAI
DE
CORAZÓN 💙#DenisVolveaCasa#IstoVaiDeCorazon pic.twitter.com/gSEvh2X4lK
Как информирует официальный сайт "Сельты", стороны достигли договоренности о переходе. Контракт будет рассчитан на четыре года.
Контракт будет рассчитан на четыре года.
25-летний Суарес перешел в "Барселону" из "Вильярреала" в 2016 году. Вторую половину сезона-2018/19 он провел на правах аренды в "Арсенале". За лондонцев он отыграл в общей сложности 95 минут.
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