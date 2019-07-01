Денис Суарес перешел в "Сельту"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес стал игроком "Сельты", сообщает официальный Twitter галисийского клуба.

Как информирует официальный сайт "Сельты", стороны достигли договоренности о переходе. Контракт будет рассчитан на четыре года.

Контракт будет рассчитан на четыре года.

25-летний Суарес перешел в "Барселону" из "Вильярреала" в 2016 году. Вторую половину сезона-2018/19 он провел на правах аренды в "Арсенале". За лондонцев он отыграл в общей сложности 95 минут.

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